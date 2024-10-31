Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депозитарий Euroclear получил €5,2 млрд от активов РФ за 9 месяцев

FrankMedia: Euroclear получил €5,2 млрд от активов РФ за 9 месяцев

close
loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Международный депозитарий Euroclear получил порядка €5,2 млрд доходов от российских активов за 9 месяцев с января по сентябрь. Об этом сообщило издание FrankMedia.

По данным отчетности Euroclear, депозитарий получил процентный доход общей суммой €5,2 млрд от инвестирования российских активов, которые были заблокированы. Большая часть суммы (€3,9 млрд) была получена по резервам Центробанка РФ.

Процентные доходы, которые депозитарий получает от российских активов, облагаются бельгийским налогом. Они позволили увеличить бюджет Бельгии на €1,3 млрд.

»Совет Европейского союза ввел нормы, обязывающие центральные депозитарии, в которых хранятся активы Банка России на сумму более 1 млн евро, с 15 февраля применять специальные правила в отношении денежных остатков, накапливающихся у них из-за ограничительных мер против России. Теперь депозитарии должны вести отдельный учет таких средств и также отдельно учитывать прибыль, полученную с этих активов», — пишет издание.

Организации могут распоряжаться прибылью самостоятельно и выплачивать с ее помощью дивиденды. Вся прибыль от активов с 15 февраля должна направляться в фонд помощи Украине, отмечает издание.

Как сообщало издание Politico, Еврокомиссия в дальнейшем может разрешить финансовой группе Euroclear использовать часть замороженных активов России для защиты кредита Украине.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» потребовала, чтобы Вашингтон и Лондон наложили арест на российское государственное имущество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами