Депозитарий Euroclear получил €5,2 млрд от активов РФ за 9 месяцев

Международный депозитарий Euroclear получил порядка €5,2 млрд доходов от российских активов за 9 месяцев с января по сентябрь. Об этом сообщило издание FrankMedia.

По данным отчетности Euroclear, депозитарий получил процентный доход общей суммой €5,2 млрд от инвестирования российских активов, которые были заблокированы. Большая часть суммы (€3,9 млрд) была получена по резервам Центробанка РФ.

Процентные доходы, которые депозитарий получает от российских активов, облагаются бельгийским налогом. Они позволили увеличить бюджет Бельгии на €1,3 млрд.

»Совет Европейского союза ввел нормы, обязывающие центральные депозитарии, в которых хранятся активы Банка России на сумму более 1 млн евро, с 15 февраля применять специальные правила в отношении денежных остатков, накапливающихся у них из-за ограничительных мер против России. Теперь депозитарии должны вести отдельный учет таких средств и также отдельно учитывать прибыль, полученную с этих активов», — пишет издание.

Организации могут распоряжаться прибылью самостоятельно и выплачивать с ее помощью дивиденды. Вся прибыль от активов с 15 февраля должна направляться в фонд помощи Украине, отмечает издание.

Как сообщало издание Politico, Еврокомиссия в дальнейшем может разрешить финансовой группе Euroclear использовать часть замороженных активов России для защиты кредита Украине.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» потребовала, чтобы Вашингтон и Лондон наложили арест на российское государственное имущество.