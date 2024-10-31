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ЕК может разрешить Euroclear использовать активы РФ для защиты кредита Украине

ЕК хочет разрешить Euroclear использовать активы РФ для защиты кредита Украине

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Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность разрешить финансовой группе Euroclear использовать часть замороженных активов России. Об этом сообщила газета Politico.

Так ЕК сможет защититься от ответных санкций со стороны России на выдачу Украине кредита в размере €45 млрд странами «Большой семерки» (G7).

По данным источников издания, бельгийский депозитарий Euroclear, хранящий российские активы, сможет компенсировать потери, понесенные им в России за введение санкций.

22 октября Европейский парламент поддержал предложение ЕК о выделении Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением от доходов от замороженных российских активов. Решение должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что кредит будет доступен к концу 2024 года, выплаты пройдут до конца 2025 года.

Ранее в ЕС назвали условие для предоставления кредита Украине.

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