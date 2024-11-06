Западные банки обсуждают возможное снятие санкций против РФ

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала оживленную дискуссию среди трейдеров западных банков о возможности снятия санкций против России. Многие специалисты уже задумываются о возможности торговли рублем и другими российскими активами, сообщает газета Financial Times.

«Этим утром обсуждения сосредоточены на возможностях торговли с Россией и перспективах отмены санкций. Трейдеры в западных банках начали интересоваться, возможно ли теперь вести сделки с использованием рубля», — сообщил изданию портфельный менеджер.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия не питает иллюзий в отношении избранного президента США Дональда Трампа, а также нового состава американского конгресса. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что правящая в Соединенных Штатах политическая элита, независимо от принадлежности к республиканской или демократической партиям, придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы».

В октябре источники Reuters сообщили, что Европейский союз может усилить санкции в отношении России в случае победы на выборах президента в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа

Ранее в Кремле прокомментировали итоги выборов президента в США.