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В США объяснили, почему поддержка знаменитостей не спасла Харрис

AFP: поддержка знаменистостей не спасла Харрис на выборах в США

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Jacquelyn Martin/AP

Поддержка со стороны знаменитостей не помогла кандидату от демократов Камале Харрис избежать поражения на выборах в США. Об этом сообщили эксперты агентству AFP.

По словам Марка Харви, который написал книгу «Влияние знаменитостей: политика, убеждение и пропаганда на основе проблем», не нужно выражать сильное удивление отсутствию влияния знаменитостей на выборные процессы.

«Нет по-настоящему убедительных научных данных, подтверждающих идею о том, что знаменитости могут влиять на людей и заставлять их голосовать за кандидатов», — заявил он.

Профессор искусств Нью-Йоркского университета Лоуренс Маслон выразил мнение, что знаменитым людям, среди которых Бейонсе и Джордж Клуни, не нужно думать о ценах на бензин или яйца.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко назвал проигравшую на выборах Камалу Харрис героической женщиной и призвал ее не плакать. По его словам, американское сообщество созрело для того, чтобы избрать «чернокожего президента», но еще не готово к правлению женщины.

Телеканал Fox News сообщил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Ранее в США назвали дату инаугурации Трампа.

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