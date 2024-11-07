Урсула фон дер Ляйен назвала политический кризис в Германии делом ФРГ

Руководитель Еврокомиссии, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен назвала делом ФРГ политический кризис, возникший в правительстве страны. Ее цитирует РИА Новости.

«Ситуация в Германии сейчас лежит в руках Германии. <...> Для ЕС важно, что мы многие годы поддерживаем друг друга в проблемах, с которыми сталкиваемся, и не боимся брать на себя ответственность», — заявила политик в ответ на вопрос журналиста о ситуации в ФРГ.

3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава минэкономики Роберт Хабек.

В итоге Шольц отправил Линднера в отставку, а вслед за ним из коалиции вышли другие члены кабинета министров ФРГ от СвДП.

Кроме того, Шольц заявил, что 15 января поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Если депутаты не выразят доверия кабмину, в марте в ФРГ могут состояться досрочные выборы.

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