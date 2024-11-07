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Захарова назвала Германию «банановой республикой»

Захарова назвала политическую систему Германии банановой республикой

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Развал немецкой правительственной коалиции показал, что современная политическая система Германии превратилась в «классическую банановую республику». Такое мнение выразила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ни одно государство в мире, кроме Германии, не начало «перетасовывать собственное правительство» по итогам выборов США в тот же день.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера на фоне распада правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

Также Шольц заявил, что 15 января 2025 года, за пять дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.

Ранее в Германии связали правительственный кризис с конфликтом на Украине.

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