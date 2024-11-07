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Макрон призвал Европу не делегировать собственную безопасность США

Макрон: Европе не нужно отдавать вопрос безопасности США, нужно действовать самим

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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужно перестать делегировать вопрос безопасности Соединенным Штатам, для континента настал момент действовать, чтобы не исчезнуть геополитически. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в вопросе безопасности НАТО играет ключевую роль, и европейцы хотят вносить свой вклад, однако континенту следует взять на себя ответственность «за стратегическое пробуждение».

Как заявил Макрон, Европа не должна вечно делегировать собственную безопасность Соединенным Штатам.

Накануне Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Берлин будут работать над созданием «более единой, сильной и суверенной Европы» после победы Дональда Трампа на выборах в США.

В тот же день он поздравил республиканца победой на выборах в США. Он выразил готовность «работать вместе», как Париж и Вашингтон «делали это в течение четырех лет».

Ранее Захарова назвала Макрона Д'Артаньяном после слов о победе Трампа.

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