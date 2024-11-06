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Макрон поздравил Трампа с победой

Макрон поздравил Трампа с победой на выборах в США

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Christian Hartmann/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США. Соответствующая публикация появилась на странице французского лидера в соцсети X (бывшая Twitter).

«Поздравляю президента Дональда Трампа», — отметил французский лидер.

Макрон выразил готовность «работать вместе», как Париж и Вашингтон «делали это в течение четырех лет».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

После получения необходимого количества голосов выборщиков Трамп заявил, что в Соединенных Штатах произошла политическая победа. В своей речи по итогам выборов в США республиканец назвал себя 47-м президентом США.

Ранее в США провозгласили «невероятное возвращение» Трампа в Белый дом.

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Выборы в США - 2024
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