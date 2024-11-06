Захарова назвала Макрона Д'Артаньяном после слов о победе Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила призыв президента Франции Эммануэля Макрона к странам Евросоюза о необходимости разработать совместный план в ответ на победу Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, французский лидер призвал страны ЕС объединиться и разработать стратегию.

«Президент Франции подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы страны ЕС начали действовать по принципу «каждый сам за себя». Д'Артаньян», — заявила она.

Стало известно, что Макрон поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США. Он выразил готовность «работать вместе», как Париж и Вашингтон «делали это в течение четырех лет».

После этого Захарова заявила, что Макрону необходимо «сменить источники информации». Дело в том, что еще накануне глава республики со ссылкой на свои источники данных выразил уверенность, что Трамп не сможет занять пост главы государства.

Ранее стало известно о списке мести Трампа на случай победы на выборах.