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Макрон раскрыл цели Франции и Германии после победы Трампа на выборах в США

Макрон: Париж и Берлин будут работать над созданием более суверенной Европы

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Yara Nardi/Pool/Reuters

Париж и Берлин будут работать над созданием «более единой, сильной и суверенной Европы» после победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

Макрон сообщил, что уже провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», — заявил он.

Ранее днем Макрон поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США. Он выразил готовность «работать вместе», как Париж и Вашингтон «делали это в течение четырех лет».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрону необходимо «сменить источники информации». Дело в том, что еще накануне глава республики со ссылкой на свои источники данных выразил уверенность, что Трамп не сможет занять пост главы государства.

Ранее президент Сербии выразил надежду, что Трамп поможет достичь мира на Украине.

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