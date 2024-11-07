В ЕС предоставили Киеву огромный кредит на случай победы Трампа

Политики Европы преждевременно предусмотрели меры по обеспечению финансовой поддержки Украины в течение года на случай победы Дональда Трампа на выборах президента в США, обременив республику крупными долгами. Об этом пишет Responsible Statecraft.

По данным издания, в течение года европейские политики обсуждали меры по ограничению влияния Трампа на поддержку Украины, они хотели гарантировать предоставление помощи Киеву на продолжительный срок на случай победы республиканца, поскольку тот обещал завершить украинский конфликт за 24 часа.

Европейский союз предоставил Украине кредит на огромную сумму, €35 млрд, из-за опасений, что Трамп, оказавшись в Белом доме, откажется выделить республике предложенные его предшественником Джо Байденом $20 млрд.

В материале также говорится, что предоставление Украине денег ЕС непродуманно, поскольку финансирование украинского конфликта в течение еще одного года, согласно данным Международного валютного фонда, приведет к росту украинского долга до 108% ВВП, который не сократится до 2028 года. При таком сценарии экономика республики сможет вернуться к довоенному уровню только к 2031 году.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что команда Трампа обсуждает новый план окончания конфликта на Украине.