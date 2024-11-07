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Кандидат на пост госсекретаря США предрек скорый мир

Кандидат на пост госсекретаря США Ричард Гренелл заявил, что скоро наступит мир

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Depositphotos

Экс-посол США в Германии Ричард Гренелл, который является кандидатом на пост государственного секретаря, предрек скорый мир. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х.

«Америка и мир спасены <...>. Скоро наступит мир», — написал Гренелл.

При этом он не стал уточнять, какой конфликт будет урегулирован и где наступит мир.

По информации издания Politico, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах, рассматривает кандидатуру Гренелл на должность госсекретаря.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского президента Владимира Зеленского отойдут на второй план.

Ранее в России заявили, что Трамп закончит конфликт на Украине к апрелю — маю 2025 года.

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