Стало известно, кого Трамп может назначить на пост госсекретаря США

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах, рассматривает кандидатуры троих человек на должность государственного секретаря. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в американском парламенте.

По информации журналистов, одним из претендентов на пост стал сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Также возглавить внешнеполитическое ведомство США могут бывший посол страны в Германии Ричард Гренелл или член верхней палаты конгресса от штата Теннесси Билл Хагерти.

Также издание раскрыло имя одного из главных кандидатов на должность американского министра обороны. Им является Том Коттон, представляющий в сенате штат Арканзас.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. За высший политический пост в стране боролись республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

Официальные итоги голосования еще не подведены. Тем не менее Трамп уже объявил себя избранным главой государства, а Харрис признала свое поражение.

Как сообщил телеканал Fox News, республиканец получил не менее 295 голосов выборщиков. Для победы ему надо было набрать как минимум 270.

Ранее Дональд Трамп пообещал бизнесмену Илону Маску «влиятельную должность» в американской администрации.