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Володин: время Байденов, Шольцев, Макронов ушло

Володин заявил, что пришло время думающих о развитии своих стран политиков

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Brendan Smialowski/Pool via Reuters

Время таких лидеров, как Джо Байден, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон, ушло, настало время политиков, которые думают о своих странах и экономиках. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Народной скупщины Боснии и Герцеговины Ненадом Стевандичем, его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

«Время Байденов, Шольцев, Макронов ушло. Пришло время тех политиков, которые думают о своих странах, о национальных экономиках, об их развитии не в ущерб кому‑то, а в первую очередь во благо своих народов», — сказал Володин, говоря о политике ограничений со стороны западных лидеров.

Он добавил, что Москва и Сараево строят отношения, которые предусматривают взаимное уважение, невмешательство в дела других государств. Стороны также делают все, чтобы «как можно быстрее пришло то время, когда Евросоюз перестанет быть тюрьмой народов европейских стран и каждая европейская страна сможет себя реализовать», добавил спикер Госдумы.

В октябре президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом БиГ Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.

Ранее демократы обвинили Байдена в проигрыше Харрис и крахе партии.

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