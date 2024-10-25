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Путин начал переговоры с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины Додиком

Путин начал переговоры с главой БиГ Додиком на полях саммита БРИКС в Казани

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Додик намерен обсудить с российским лидером пути сохранения экономических контактов Москвы и Баня-Луки, а также рассказать о давлении Запада на БиГ.

20 октября прибывший в Казань на саммит БРИКС Додик и глава республики Татарстан Рустам Минниханов подписали план мероприятий по реализации протокола о сотрудничестве. Документ включает в себя пункты о развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства и промышленности. Минниханов подчеркнул, что в Казани заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с БиГ.

До этого Додик назвал саммит БРИКС «мировым событием самого высокого ранга» с участием «сильнейших стран мира». Он подчеркнул, что ситуация в мире в настоящее время не соответствует ценностям организации, в числе которых уважение суверенных прав других стран, а также невмешательство во внутренние вопросы государств.

Ранее Додик оценил возможность заморозки российских активов со стороны Республики Сербской.

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Саммит БРИКС в Казани
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