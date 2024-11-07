В Германии связали правительственный кризис с конфликтом на Украине

Основа политического соглашения в кабинете министров Германии между партией «Зеленые», свободными демократами (СвДП) и социал-демократами (СДПГ) оказалась нежизнеспособной еще с самого начала украинского конфликта. Об этом на выступлении в бундестаге заявил глава Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Самое позднее с начала войны на Украине рабочая основа этого коалиционного соглашения отпала», — подчеркнул он.

По мнению Мерца, с самого начала существования политической силы не было единой основы для правительственного альянса.

6 ноября в Германии начался политический кризис, который связан с разногласиями в коалиции по ряду вопросов в экономике и политике, в том числе относительно дальнейшей помощи Киеву.

7 ноября вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП).

6 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что 15 января 2025 года поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.

Ранее в Европарламенте раскрыли фактор значительного ослабления Европы.