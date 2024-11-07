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На Украине хотят ввести обязательную покупку военных облигаций

Депутат Рады Гетманцев предложил ввести обязательную покупку военных облигаций

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РИА «Новости»

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил обсудить введение обязательной покупки населением Украины военных облигаций. Об этом пишет «Страна.ua».

Он отметил что, на Украине остается потенциал для дальнейшего наращивания объема размещений как среди банков, так и юридических и физических лиц.

В качестве примера парламентарий привел Израиль, где в 1970-е годы была внедрена долгосрочная обязательная военная ссуда. Так, на покупку военных облигаций в обязательном порядке шло 7% от налогооблагаемого дохода населения.

По его словам, может ли подобная обязательная накопительная схема внедрена в стране в военное время для финансирование сил безопасности и обороны — это вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии.

Также в четверг, 7 ноября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, заявил, что почти все граждане Украины, которые получили повестки по почте, официально не трудоустроены. Шмыгаль добавил, что в рамках мобилизации приоритет отдается безработным гражданам. По его словам, так работает принцип «воюй или работай».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации в стране до 7 февраля 2025 года.

Ранее на Украине сотрудникам военкоматов разрешили взламывать жилье.

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