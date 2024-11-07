Шольц назвал просьбу об отставке министра финансов вынужденным шагом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера. Заявление политика в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.

Шольц отметил, что его «вынудили сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб стране».

«Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы, принимать решения, необходимые для Германии», — сказал канцлер.

3 ноября Шольц проводит экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Одной из тем разногласий стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава Минэкономики Роберт Хабек.

Ранее индекс усталости немецкого общества от санкций побил новый рекорд.