Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа немецких партий может заблокировать поставку оружия Украине

Spiegel: СДПГ, ХДС и ССВ вместе могут заблокировать поставку оружия Украине

close
U.S. Air Force/Global Look Press

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) могут заблокировать поставку оружия Украине в случае объединения в коалицию. Об этом пишет Spiegel.

Изменение подхода к решению украинского конфликта является одним из ключевых требований ССВ.

«Оружие не должно поставляться на Украину, а новые американские ракеты не будут размещаться на территории Германии», — описали программу этой партии в издании.

Тем не менее в Spiegel предположили, что кардинальные различия в подходах к этим вопросам могут в конечном итоге помешать формированию коалиции трех выше перечисленных партий.

Парламентские выборы в Германии, вероятнее всего, пройдут 28 сентября 2025 года. Согласно немецкому законодательству, процедура должна проводиться в воскресенье или государственный праздник.

Ранее партия Вагенкнехт потребовала прекратить поставки оружия Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами