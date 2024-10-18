Группа немецких партий может заблокировать поставку оружия Украине

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) могут заблокировать поставку оружия Украине в случае объединения в коалицию. Об этом пишет Spiegel.

Изменение подхода к решению украинского конфликта является одним из ключевых требований ССВ.

«Оружие не должно поставляться на Украину, а новые американские ракеты не будут размещаться на территории Германии», — описали программу этой партии в издании.

Тем не менее в Spiegel предположили, что кардинальные различия в подходах к этим вопросам могут в конечном итоге помешать формированию коалиции трех выше перечисленных партий.

Парламентские выборы в Германии, вероятнее всего, пройдут 28 сентября 2025 года. Согласно немецкому законодательству, процедура должна проводиться в воскресенье или государственный праздник.

Ранее партия Вагенкнехт потребовала прекратить поставки оружия Украине.