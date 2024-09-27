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СМИ: «Друзья мира» подготовят площадку для саммита России и Украины

Дипломат Аморим заявил, что «Друзья мира» могут провести саммит по Украине

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Matias Delacroix/AP

Советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о готовности группы «Друзья мира» организовать саммит с участием России и Украины для урегулирования конфликта между странами. Дипломата цитирует Metropoles.

27 сентября министр иностранных дел КНР Ван И анонсировал создание группы «Друзей мира», целью которой станет урегулирование украинского кризиса. Участниками платформы будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

По словам Аморима, члены группы не сомневаются в том, что наступит момент для переговоров Москвы и Киева.

«Он (момент. — «Газета.Ru») придет, мы убеждены. А когда он придет, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру», — сказал дипломат.

Он добавил, что бразильско-китайский консенсус по мирному политическому урегулированию кризиса на Украине не вызвал разногласий.

«Потребовалось время, потому что людям нужно время, чтобы убедить себя в том, что другие пути ведут в никуда. Но мы это сделали, это просто группа друзей, из миролюбивых стран. Это не друзья России и не друзья Украины, вот и все. Это друзья мира», — рассказал советник бразильского лидера в Нью-Йорке.

10 сентября там стартовала 79-я сессия Генассамблеи ООН. Ее ключевым событием является неделя высокого уровня, которая проходит с 24 по 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром в связи с поездкой делегации в ООН.

Ранее в Венгрии назвали число стран, желающих стать «Друзьями мира».

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