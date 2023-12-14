Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что РФ готова выстраивать отношения с Соединенными штатами, это важная и нужная страна.

При этом глава государства добавил, что пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с Вашингтоном нет.

По словам президента РФ, имперская политика США мешает им самим и, когда в стране произойдут внутренние изменения, Вашингтон начнет уважать других. Для этого необходимо создание фундаментальных условий для улучшения отношений.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.