Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США возвещает начало конца конфликта на Украине, по итогам которого Россия сохранит контроль за «большей частью» территорий, находящихся под ее контролем. Об этом пишет издание The Spectator.

«Победа Дональда Трампа на выборах возвещает начало конца войны в Украине – и, скорее всего, оставит Владимиру Путину контроль над большей частью, если не над всей территорией, которую он захватил за почти три года…», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что для многих украинцев такое развитие событий станет предательством и ударом со стороны Запада, но в то же время это позволит создать реальную надежду «на спасение достойного будущего для своей страны до того, как ее инфраструктура, экономика и целое поколение будут полностью уничтожены».

В статье также приводится цитата неназванного экс-члена команды Владимира Зеленского, который заявил, что сегодня для Украины речь идет не о победе, а о выживании. Кроме того, перспектива вернуть утраченные территории «составляет менее нуля», указал он.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

Ранее букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине.