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Казахстану предложили стать партнером БРИКС

Лавров сообщил, что Казахстан получил приглашение стать страной — партнером БРИКС

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Максим Богодвид/РИА Новости

Казахстану предложили присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра - главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу, его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

»Казахстан получил предложение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера», — сказал он, отметив, что российская сторона заинтересована в развитии многосторонних форм взаимодействия в ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС.

Москва надеется, что это обогатит казахстанско-российские контакты по острым глобальным проблемам «в эпоху перемен, которые мы наблюдаем и в которые мы живем», отметил глава российского МИД.

2 ноября Лавров сообщал, что вопрос полноправного членства в БРИКС стран, заинтересованных во вступлении в объединение, будет рассматриваться в 2025 году.

Ранее Совбезы России и Казахстана утвердили план сотрудничества на 2025-2027 годы.

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