Положение ВСУ на поле боя настолько ухудшилось, что можно говорить об отсутствии украинской армии, вместо нее есть лишь разрозненные соединения. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Это уже не армия, как можно было подумать, это соединения и части, устремленные на Запад, чтобы избежать разгрома», — подчеркнул он.

Макгрегор обратил внимание на то, что условия на фронте для украинской армии сложились «действительно ужасающие». Проблемы с личным составом и вооружением приводят к ненужным потерям, отметил он.

До этого журнал Foreign Policy писал, что в НАТО признают, что Киев проигрывает в российско-украинском конфликте. По информации издания, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США только усиливает обеспокоенность внутри альянса по поводу Украины.

Ранее депутат предложил превратить Украину в «буферную зону».