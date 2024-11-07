Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В НАТО оценили положение Киева в российско-украинском конфликте

FP: в НАТО признают, что Киев проигрывает в конфликте

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

В НАТО признают, что Киев проигрывает в российско-украинском конфликте. Об этом пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники.

По информации издания, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США только усиливает обеспокоенность внутри альянса по поводу Украины.

«Источники в НАТО и западные чиновники в сфере безопасности почти повсеместно сходятся во мнении, что Украина медленно проигрывает войну», — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что предстоящая зима будет иметь важное значение для Украины.

До этого Украине предрекли большие потери из-за возвращения Трампа к власти. По информации журналистов телеканала NBC, результаты голосования «очень обеспокоили» политиков в европейских странах. Особенно сильно они встревожены из-за неопределенного будущего НАТО.

Ранее главком НАТО в Европе назвал Россию главной угрозой.

Что думаешь?
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами