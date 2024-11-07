В НАТО оценили положение Киева в российско-украинском конфликте

В НАТО признают, что Киев проигрывает в российско-украинском конфликте. Об этом пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники.

По информации издания, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США только усиливает обеспокоенность внутри альянса по поводу Украины.

«Источники в НАТО и западные чиновники в сфере безопасности почти повсеместно сходятся во мнении, что Украина медленно проигрывает войну», — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что предстоящая зима будет иметь важное значение для Украины.

До этого Украине предрекли большие потери из-за возвращения Трампа к власти. По информации журналистов телеканала NBC, результаты голосования «очень обеспокоили» политиков в европейских странах. Особенно сильно они встревожены из-за неопределенного будущего НАТО.

Ранее главком НАТО в Европе назвал Россию главной угрозой.