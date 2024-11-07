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Илон Маск дал совет людям, шокированным результатами выборов в США

Маск посоветовал поменять источники информации шокированным победой Трампа людям

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Carlos Barria/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х посоветовал поменять источники информации тем, для кого победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа стала шоком.

«Всем, кто, будь то в Америке или в других странах, считает этот результат шокирующим, следует пересмотреть источники получения информации. Эта тенденция была очевидна на Х в течение нескольких месяцев, но почти все традиционные основные СМИ продвигали совершенно ложную реальность. Они вам солгали», — написал Маск.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Соперником Трампа была кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что республиканец набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Reuters узнал, зачем Илон Маск поддержал Трампа.

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Выборы в США - 2024
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