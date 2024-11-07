Reuters узнал, зачем Илон Маск поддержал Трампа

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск получит от избрания поддержанного им Дональда Трампа на пост президента США огромное влияние. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Бывший высокопоставленный сотрудник SpaceX на условиях анонимности рассказал агентству, что Маск видит в администрации Трампа средство для избавления от большого количества правил, мешающих ему сделать все, что он захочет.

По данным Reuters, Маск рассчитывает в течение четырех лет заставить Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) отказаться от ведения мер принудительного характера в отношении действующих систем безопасности Tesla для помощи водителю («автопилота»).

Собеседник агентства утверждает, что миллиардер также хотел бы добиться принятия решений, необходимых для развития автономных транспортных средств и «роботакси», проектируемых Tesla.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, сколько Маск потратил на поддержку Трампа и республиканцев.