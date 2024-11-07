Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Reuters узнал, зачем Илон Маск поддержал Трампа

Reuters: Илон Маск поддержал Дональда Трампа ради преференций своему бизнесу

close
Carlos Barria/Reuters

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск получит от избрания поддержанного им Дональда Трампа на пост президента США огромное влияние. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Бывший высокопоставленный сотрудник SpaceX на условиях анонимности рассказал агентству, что Маск видит в администрации Трампа средство для избавления от большого количества правил, мешающих ему сделать все, что он захочет.

По данным Reuters, Маск рассчитывает в течение четырех лет заставить Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) отказаться от ведения мер принудительного характера в отношении действующих систем безопасности Tesla для помощи водителю («автопилота»).

Собеседник агентства утверждает, что миллиардер также хотел бы добиться принятия решений, необходимых для развития автономных транспортных средств и «роботакси», проектируемых Tesla.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, сколько Маск потратил на поддержку Трампа и республиканцев.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами