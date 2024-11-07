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Путин охарактеризовал ситуацию в мире

Путин: ситуация в мире далека от стабильности

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация в мире далека от стабильности. Послание главы государства к участникам встречи секретарей советов безопасности стран СНГ зачитал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

В послании говорится, что вынесенные на обсуждение на встрече темы значимы и актуальны.

«От их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в странах СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижение интеграционных процессов», — отметил Путин.

В октябре после заседания Совета глав МИД СНГ Лавров заявил, что отношения России со странами СНГ развиваются устойчиво, санкции со стороны США им не угрожают. Он раскритиковал «так называемые вторичные, третичные и прочие незаконные санкции», вводимые США и их союзниками, и заявил, что в России и СНГ знают, как противодействовать «этой преступной, по сути дела, рейдерской деятельности».

Ранее генсек СНГ заявил, что надеется на возвращение Грузии в содружество.

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