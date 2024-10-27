Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек СНГ Лебедев заявил, что надеется на возвращение Грузии в содружество

Генсек СНГ Лебедев: я не оставляю надежды, что Грузия вернется в содружество

close
РИА «Новости»

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев высказал надежду на возможное возвращение Грузии в состав Содружества Независимых Государств, осознавая, что это будет непросто. Его слова передает РИА Новости.

«Я не оставляю такой надежды. Хотя я реалист, я отлично понимаю, что это будет очень сложно сделать с учетом тех тенденций, которые мы наблюдаем. Но блажен, кто верует. Не будем терять надежды», — добавил Лебедев.

Он подчеркнул, что многие участники СНГ разделяют его точку зрения, полагая, что разрывать связи, существовавшие на протяжении многих лет, неразумно, так как они важны не только для Грузии, но и для других стран содружества.

Лебедев также добавил, что, хотя Грузия несколько лет назад и вышла из СНГ, она продолжает участвовать в многочисленных экономических соглашениях, которые регулируют взаимодействие между государствами.

До этого Лебедев заявил, что результаты парламентских выборов в Грузии говорят о том, что избиратели понимают важность сохранения независимого курса и сотрудничества с соседями.

Ранее Лукашенко рассказал, что его порадовало во время встречи лидеров стран СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами