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Лавров оценил влияние санкций США на отношения внутри СНГ

Лавров: санкции США не влияют на отношения России со странами СНГ

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МИД РФ/РИА Новости

Отношения России со странами СНГ развиваются устойчиво, санкции со стороны США им не угрожают. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД СНГ, сообщает ТАСС.

Лавров раскритиковал «так называемые вторичные, третичные и прочие незаконные санкции», вводимые США и их союзниками и заявил, что в России и СНГ знают, как противодействовать «этой преступной, по сути дела, рейдерской деятельности».

По его словам, связи СНГ и ШОС обеспечивают взаимодействие с Китаем и Индией, а экономический, логистический и творческий потенциал этих объединений способствует повышению благосостояния всех стран-участниц. При этом товарооборот и рост инвестиций осуществляются «строго в соответствии с международным правом, с нормами Всемирной торговой организации».

7 октября Лавров оценил действия стран СНГ против давления Запада в вопросе санкций. По его словам, справляться удается хорошо, а методы Запада вызывают отторжение у всех остальных государств, включая страны постсоветского пространства.

Заседание СМИД СНГ прошло в Москве, в нем приняли участие представители России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Туркмении и Узбекистана.

Ранее в СНГ определились с датой следующего заседания Совета министров иностранных дел.

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