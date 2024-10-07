Лавров оценил влияние санкций США на отношения внутри СНГ

Отношения России со странами СНГ развиваются устойчиво, санкции со стороны США им не угрожают. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД СНГ, сообщает ТАСС.

Лавров раскритиковал «так называемые вторичные, третичные и прочие незаконные санкции», вводимые США и их союзниками и заявил, что в России и СНГ знают, как противодействовать «этой преступной, по сути дела, рейдерской деятельности».

По его словам, связи СНГ и ШОС обеспечивают взаимодействие с Китаем и Индией, а экономический, логистический и творческий потенциал этих объединений способствует повышению благосостояния всех стран-участниц. При этом товарооборот и рост инвестиций осуществляются «строго в соответствии с международным правом, с нормами Всемирной торговой организации».

7 октября Лавров оценил действия стран СНГ против давления Запада в вопросе санкций. По его словам, справляться удается хорошо, а методы Запада вызывают отторжение у всех остальных государств, включая страны постсоветского пространства.

Заседание СМИД СНГ прошло в Москве, в нем приняли участие представители России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Туркмении и Узбекистана.

Ранее в СНГ определились с датой следующего заседания Совета министров иностранных дел.