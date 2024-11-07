Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Армия России не даст Украине спокойно увести ВСУ из Курской области. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал заявление украинских спикеров о возможном выводе вооруженных сил из российского региона.

«Почему-то <...> не учитываются действия России. С чего вдруг в Киеве решили, что мы дадим силам вторжения спокойно уйти. Вспомните, как это было в Иловайске в 2014 году», — написал Коц.

Он напомнил, что украинские силы под Иловайском попали в «котел». Кроме того, написал журналист, действия ВСУ не позволяют предположить, что они согласны добровольно покидать Курскую область, в связи с чем продолжают уничтожаться российскими военными.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских войск с территории Курской области. После этого полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ оставляют многие населенные пункты и укрепленные позиции на территории Курской области.

Ранее депутат предложил превратить Украину в «буферную зону».