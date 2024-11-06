В Раде заявили о подготовке главкома ВСУ к отступлению из Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовит вывод украинских войск с территории Курской области. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Подобный вывод парламентарий сделала из серии постов главкома в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых он рассуждает о результатах атаки ВСУ на Курскую область. По мнению Сырского, операция украинских войск якобы позволила отвлечь Вооруженные силы (ВС) России от других направлений.

Депутат подчеркнула, что за время атаки на российский регион украинские войска оставили ряд территорий в Донецкой народной республике и Харьковской области.

«Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением», — написала Безуглая.

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что одной из главных целей атаки ВСУ на Курскую область России был захват местной атомной электростанции. По его словам, Минобороны РФ получило доступ к докладу государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, к нему украинские военные обращались при планировании вторжения.

Ранее Путин заявил, что Курская область будет полностью зачищена от ВСУ.