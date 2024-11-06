В России указали на признаки выхода ВСУ из Курской области

Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ оставляют многие населенные пункты и укрепленные позиции на территории Курской области. В беседе с «Лентой.ру» он назвал это признаком выхода украинских военных из российского региона.

По его словам, для ВСУ сложилась аховая ситуация на Курском направлении. ВС РФ дистанционно установили минные поля и закрыли выходы через границу, указал военный. В связи с этим, считает он, наиболее рациональным решением для военного руководства Украины был бы приказ об отступлении, однако с ним уже запоздали.

Матвийчук отметил, что из-за полного контроля России над районом, украинским военным будет сложно перейти через границу, а соответствующие попытки могут привести к ликвидации живой силы ВСУ.

«ВСУ бросают многие населенные пункты, оставляют подготовленные позиции. Противник выдыхается и отступает», — заключил он.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит вывод украинских войск с территории Курской области.

Ранее в Британии сделали неутешительное заявление о положении Украины.