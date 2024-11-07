Американист раскрыла первые решения Трампа после победы на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность ужесточит миграционную политику и начнет деэскалацию конфликта на Украине. Такое мнение РИА Новости выразила глава сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

Эксперт отметила, что второй президентский срок для республиканца пройдет легче. Это связано с более выгодными позициями в парламенте. Однако, по словам Журавлевой, политик не сможет «пробить потолок».

«Прежде всего он ужесточит миграционную политику. Возможно, Республиканская партия примет довольно радикальный закон в этом направлении. Кроме того, Трамп, скорее всего, переложит финансирование Украины на союзников по НАТО. В долгосрочной перспективе это приведет к деэскалации», — сказала американист.

Журавлева предположила, что Трамп попробует заморозить конфликт на Украине. Ему необходимо это для решения ситуации с Ближним Востоком и Китаем.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Пелоси призвала молиться за США при Трампе.