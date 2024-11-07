Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пелоси призвала молиться за США при Трампе

Экс-спикер Пелоси призвала молиться за успех США при администрации Трампа

close
Doug Mills/The New York Times via AP

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах, не поздравив республиканца, но призвав молиться за успехи страны при его администрации. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Миллионы американцев гордятся руководством и кампанией Камалы Харрис и Тима Уолза. Они вдохновляют нас, мы благодарим их и знаем, что они и впредь будут замечательными силами добра в нашей стране. Мы все молимся за успех Америки при следующей администрации», — написала Пелоси.

Она выразила надежду на мирную передачу власти в стране, отметив, что это является краеугольным камнем демократии в США.

Бывший спикер, представляющая Демпартию, возглавляла Палату представителей и дважды объявляла импичмент Трампу. Первая попытка импичмента состоялась в 2019 году в связи с обвинениями в том, что он оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в собственных личных и политических интересах. Второй импичмент в 2021 году был объявлен за «подстрекательство к мятежу» в связи с беспорядками в Капитолии США.

Кроме того, Пелоси и Трамп регулярно обменивались оскорблениями во время предвыборной кампании 2024 года.

Ранее Трамп ответил Пелоси, заявившей, что он не доживет до конца второго срока.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами