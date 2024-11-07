Пелоси призвала молиться за США при Трампе

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах, не поздравив республиканца, но призвав молиться за успехи страны при его администрации. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Миллионы американцев гордятся руководством и кампанией Камалы Харрис и Тима Уолза. Они вдохновляют нас, мы благодарим их и знаем, что они и впредь будут замечательными силами добра в нашей стране. Мы все молимся за успех Америки при следующей администрации», — написала Пелоси.

Она выразила надежду на мирную передачу власти в стране, отметив, что это является краеугольным камнем демократии в США.

Бывший спикер, представляющая Демпартию, возглавляла Палату представителей и дважды объявляла импичмент Трампу. Первая попытка импичмента состоялась в 2019 году в связи с обвинениями в том, что он оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в собственных личных и политических интересах. Второй импичмент в 2021 году был объявлен за «подстрекательство к мятежу» в связи с беспорядками в Капитолии США.

Кроме того, Пелоси и Трамп регулярно обменивались оскорблениями во время предвыборной кампании 2024 года.

Ранее Трамп ответил Пелоси, заявившей, что он не доживет до конца второго срока.