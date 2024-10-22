Байден направил письмо Пашиняну

Президент США Джо Байден направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну письмо. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Письмо было передано Пашиняну во время визита в Ереван спецпомощника президента США Майкла Карпентера и советника Госдепа по переговорам на Южном Кавказе Луиса Боно. О его содержании достоверно не известно, однако Sputnik Армения предполагает, что речь идет об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

8 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже в этом месяце. Он уточнил, что проект документа согласован как минимум на 80%, при этом главы МИД обеих стран договорились активизировать работы в этом направлении.

В ответ на это президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор будет подписан, «когда все согласуем».

Ранее посол России в Ереване Сергей Копыркин не исключил контактов Путина и Пашиняна на саммите БРИКС в Казани.