Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден направил письмо Пашиняну

Sputnik Армения: Байден передал Пашиняну письмо

close
Craig Hudson/Reuters

Президент США Джо Байден направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну письмо. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Письмо было передано Пашиняну во время визита в Ереван спецпомощника президента США Майкла Карпентера и советника Госдепа по переговорам на Южном Кавказе Луиса Боно. О его содержании достоверно не известно, однако Sputnik Армения предполагает, что речь идет об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

8 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже в этом месяце. Он уточнил, что проект документа согласован как минимум на 80%, при этом главы МИД обеих стран договорились активизировать работы в этом направлении.

В ответ на это президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор будет подписан, «когда все согласуем».

Ранее посол России в Ереване Сергей Копыркин не исключил контактов Путина и Пашиняна на саммите БРИКС в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами