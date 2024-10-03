Власти СШВ и ЕС продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Ссылаясь на разведданные, он рассказал, что по требованию госдепартамента США БДИПЧ ОБСЕ подготовило заранее доклад по предстоящим выборам в Грузии, в котором содержаться тезисы якобы в Грузии нет условий для проведения честных выборов.

«Это, конечно же, не соответствует действительности», — отметил Нарышкин.

Глава Службы внешней разведки РФ, обратил внимание, что задача этой акции — не допустить к власти национально ориентированные силы.

В четверг, 3 октября, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 2–3 октября в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провел переговоры со Службой государственной безопасности республики. Он рассказал, что спецслужбы двух стран успешно предотвратили «провокационную угрозу», которую готовили США в отношении российского дипломата.

Ранее в СВР заявили, что Запад подрывает авторитет РФ в странах глобального Юга.