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В ФСБ рассказали о планах размещения войск НАТО в Закавказье

Бортников: Запад планирует разместить контингент НАТО в Закавказье

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Западные страны намерены разместить контингент НАТО в Закавказье под предлогом урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в ходе 55-го заседания СОРБ, передает РИА Новости.

Он считает, что западные страны пытаются воспользоваться мирными переговорами между двумя государствами.

«Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного «миротворческого» контингента — де-юре под эгидой Организации Объединенных Наций, а де-факто натовской», — сказал Бортников.

По его мнению, предпосылкой для размещения войск альянса является появление в Армении мониторинговой миссии Евросоюза.

До этого глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что власти США и Европейского союза продолжает вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа.

Ранее в СВР заявили, что Запад подрывает авторитет РФ в странах глобального Юга.

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