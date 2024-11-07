В США заявили, что демократы начали «выцарапывать друг другу глаза» из-за выборов

В Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза» и искать виноватых в проигрыше Камалы Харрис на выборах. Об этом сообщил портал Axios.

По словам журналистов, демократы «подавлены и шокированы» решительным поражением Белого дома и сената, большинство в котором по итогам выборов получили республиканцы. Некоторые представители партии хотят воспользоваться этим трудным моментом, чтобы попытаться переопределить партию по своему образу и подобию, пишет портал.

«Вместо того, чтобы спрашивать: «Как люди могут голосовать за Дональда Трампа?», мы должны спросить: «Почему люди голосуют за Дональда Трампа?»... что он сделал правильно, а что мы сделали неправильно», — сказал в интервью Axios конгрессмен Том Суоцци (демократ от Нью-Йорка).

Сенатор Берни Сандерс заявил, что Демократическая партия бросила рабочий класс. Он считает, что партия не сможет извлечь какой-либо реальный урок из этой президентской кампании. С аналогичной критикой выступили также демократы — члены конгресса Джамал Боуман и Ро Ханна.

Один из демократов Палаты представителей заявил, что они в основном винят Харрис, но не уверены, что действующий президент Джо Байден был бы лучше.

Очередные президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Для победы одному из кандидатов надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее демократы обвинили Байдена в победе Трампа.