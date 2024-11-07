Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава минфина ФРГ обвинил Шольца в намеренном развале правящей коалиции

Линдлер: Шольц намеренно привел правящую коалицию ФРГ к развалу

close
Markus Schreiber/AP

Канцлер ФРГ Олаф Шольц умышленно привел коалиционное правительство страны к расколу. Такое мнение выразил отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает ТАСС.

По словам Линдлера, об этом свидетельствует заранее подготовленная речь канцлера.

«Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, он стремится к просчитанному заранее расколу коалиции», — сказал Линдлер, подчеркнув, что тем самым канцлер ввергает Германию в фазу неопределенности.

Об отставке главы минфина ФРГ стало известно 6 ноября.

Одновременно с этим вице-канцлер Роберт Хабек объявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП).

Ранее сообщалось, что Шольц поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами