Экс-глава минфина ФРГ обвинил Шольца в намеренном развале правящей коалиции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц умышленно привел коалиционное правительство страны к расколу. Такое мнение выразил отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает ТАСС.

По словам Линдлера, об этом свидетельствует заранее подготовленная речь канцлера.

«Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, он стремится к просчитанному заранее расколу коалиции», — сказал Линдлер, подчеркнув, что тем самым канцлер ввергает Германию в фазу неопределенности.

Об отставке главы минфина ФРГ стало известно 6 ноября.

Одновременно с этим вице-канцлер Роберт Хабек объявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП).

Ранее сообщалось, что Шольц поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.