В окружении Зеленского допустили отказ от территорий после победы Трампа

Власти Украины после победы Дональда Трампа на выборах президента США обязаны отказаться от борьбы за утраченные территории. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского в беседе с британским журналом The Spectator.

«На данном этапе мы говорим о выживании, а не о победе. Сегодня важно не бороться вечно за потерянные территории», — отметил собеседник издания.

В публикации подчеркивается, что победа Трампа на выборах знаменует собой начало конца конфликта на Украине.

Британский военный эксперт Александр Меркурис отмечал, что Вооруженные силы России изо дня в день становятся сильнее и не показывают признаков замедления в ходе наступательных действий на Украине. По его словам, президент Зеленский «расстроен итогами выборов в США», поскольку победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп, а президент Джо Байден, который поддерживал Киев, «уходит со сцены».

В сентябре Трамп заверил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства. По его словам, он «сделает это быстро».

Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2025 года в вашингтонском Капитолии.

Ранее Дональду Трампу предрекли судьбу экс-президента США Джона Кеннеди при попытке решить украинский конфликт.