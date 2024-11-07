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В окружении Зеленского допустили отказ от территорий после победы Трампа

Spectator: в офисе Зеленского заговорили об отказе от территорий из-за Трампа

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Евгений Биятов/РИА Новости

Власти Украины после победы Дональда Трампа на выборах президента США обязаны отказаться от борьбы за утраченные территории. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского в беседе с британским журналом The Spectator.

«На данном этапе мы говорим о выживании, а не о победе. Сегодня важно не бороться вечно за потерянные территории», — отметил собеседник издания.

В публикации подчеркивается, что победа Трампа на выборах знаменует собой начало конца конфликта на Украине.

Британский военный эксперт Александр Меркурис отмечал, что Вооруженные силы России изо дня в день становятся сильнее и не показывают признаков замедления в ходе наступательных действий на Украине. По его словам, президент Зеленский «расстроен итогами выборов в США», поскольку победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп, а президент Джо Байден, который поддерживал Киев, «уходит со сцены».

В сентябре Трамп заверил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства. По его словам, он «сделает это быстро».

Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2025 года в вашингтонском Капитолии.

Ранее Дональду Трампу предрекли судьбу экс-президента США Джона Кеннеди при попытке решить украинский конфликт.

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