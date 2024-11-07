Трамп вскоре прибудет в Белый дом для обсуждения передачи власти

Дональд Трамп вскоре прибудет в Белый дом для встречи с действующим президентом США Джо Байденом по вопросу передачи власти. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора штаба Трампа по коммуникациям Стивена Чанга, Трамп «ждет этой встречи с радостью». Он напомнил, что Байден уже позвонил Трампу и пригласил его в Белый дом «для обеспечения плавного перехода между нынешней администрацией и новой администрацией».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. Представляющий Республиканскую партию Дональд Трамп получил 291 голос выборщиков при необходимых для победы 277 голосах. У его соперницы Камалы Харрис 223 голоса выборщиков.

Сам Трамп уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры.

О том, как оценивают победу Трампа на Украине, в России и в мире — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Харрис пообещала Трампу мирную передачу власти.