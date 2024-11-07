Орбан провел телефонный разговор с Трампом

Глава венгерского правительства Виктор Орбан провел первый после президентских выборов в США телефонный разговор с кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом премьер-министр написал на своей странице в социальной сети X.

Орбан уточнил, что звонил в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Он подчеркнул, что у них имеются большие планы на будущее.

7 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом и поздравил его с победой на выборах президента США.

Перед этим сообщалось об аналогичных звонках в адрес Дональда Трампа, сделанных председателем КНР Си Цзиньпинем и британским премьером Киром Стармером.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Ранее в США назвали дату инаугурации Трампа.