Республиканцы еще более упрочили большинство в сенате США

Республиканская партия США упрочила свое большинство в американском сенате. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, к настоящему времени Республиканская партия контролирует уже 52 места в сенате из 100, а Демократическая партия — всего 44.

В палате представителей конгресса США республиканцы набирают 207 из 435 мест, а демократы лишь 186.

Голосование проходило одновременно с выборами президента США. По окончании кампании предполагается полностью обновить состав палаты представителей и треть мест в сенате. Итоги свидетельствуют о том, что Республиканская партия получит и кресло президента, и контроль над обеими палатами в Капитолии.

До того о возвращении контроля над сенатом уже заявлял Дональд Трамп, победивший на выборах президента США.

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Ранее Харрис признала поражение и поздравила Трампа с победой на выборах президента США.