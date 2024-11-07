Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Республиканцы еще более упрочили большинство в сенате США

NBC News: Республиканская партия упрочила контроль над сенатом США

close
J. Scott Applewhite/AP

Республиканская партия США упрочила свое большинство в американском сенате. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, к настоящему времени Республиканская партия контролирует уже 52 места в сенате из 100, а Демократическая партия — всего 44.

В палате представителей конгресса США республиканцы набирают 207 из 435 мест, а демократы лишь 186.

Голосование проходило одновременно с выборами президента США. По окончании кампании предполагается полностью обновить состав палаты представителей и треть мест в сенате. Итоги свидетельствуют о том, что Республиканская партия получит и кресло президента, и контроль над обеими палатами в Капитолии.

До того о возвращении контроля над сенатом уже заявлял Дональд Трамп, победивший на выборах президента США.

О том, как оценивают победу Трампа на Украине, в России и в мире — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Харрис признала поражение и поздравила Трампа с победой на выборах президента США.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами