В ОБСЕ не нашли нарушений в прошедших в США выборах

Находящиеся в США наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считают безосновательными звучавшие обвинения в нарушениях на прошедших в стране выборах. Об этом, ссылаясь на заявление представителя миссии ОБСЕ Пии Каумы, сообщает РИА Новости.

По ее словам, ОБСЕ направила на выборы в США крупнейшую за все время делегацию наблюдателей. Ее деятельность позволила составить полную картину ситуации.

Каума подчеркнула, что неоднократно звучавшие заявления о фальсификации выборов являются необоснованными.

6 ноября председатель КНР Си Цзиньпин позвонил кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах президента США.

В тот же день Трампа поздравили действующий президент США Джо Байден и проигравшая выборы кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Ранее Трамп отказался снова назначать своих детей на должности в Белом доме.