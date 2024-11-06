Обозреватель Politico рассказал, что будет с «последними $6 млрд помощи» для Украины

В оставшееся до инаугурации Дональда Трампа время администрация президента Джо Байдена планирует срочно направить Украине последние $6 млрд помощи. Об этом в соцсети Х написал обозреватель Politico Джек Детч.

По словам Детча, «уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия после вступления Трампа в должность», поэтому администрация Байдена в срочном порядке планирует перечислить Украине оставшиеся $6 млрд помощи на эти цели.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры.

О том, как оценивают победу Трампа на Украине, в России и в мире — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали дату инаугурации Трампа.