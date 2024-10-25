Источники Reuters ожидают усиления санкций ЕС против РФ после выборов в США

Европейский союз может усилить санкции в отношении России в случае победы на выборах президента в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По данным агентства, чиновники европейских стран хотят быть уверены в том, что ограничительные меры ЕС останутся в силе в течение продолжительного периода времени, даже если Соединенные Штаты с приходом новой администрации решат изменить курс. Агентство утверждает, что меры уже обсуждаются, они могут затронуть заморозку активов Российской Федерации и контроль за обходом санкций.

Собеседники агентства сообщили, что Евросоюз также планирует добавить в черный список еще 45 судов, которые, как указывается, перевозят российскую нефть, и ввести ограничения против импорта сжиженного природного газа из РФ.

17 октября депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что если Трамп победит на выборах, вся атмосфера вокруг предоставления помощи Киеву изменится.

Ранее Трамп заявил, что Россия, США и Китай были близки к отказу от ядерного оружия.