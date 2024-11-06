Лавров прибыл в Казахстан с двухдневным рабочим визитом

Самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова приземлился в аэропорту Астаны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства РФ прибыл в Казахстан с двухдневным рабочим визитом. В четверг он проведет переговоры с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Также у Лаврова запланирована встреча с преподавателями и студентами одного из высших учебных заведений Астаны.

Предыдущая встреча глав МИД России и Казахстана состоялась 26 сентября на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда Лавров обсудил с Нуртлеу подготовку к предстоящему октябрьскому саммиту Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане. Кроме того, на встрече речь шла о взаимодействии «на региональных и глобальных площадках».

В октябре после заседания Совета глав МИД СНГ Лавров заявил, что отношения России со странами СНГ развиваются устойчиво, санкции со стороны США им не угрожают. Он раскритиковал «так называемые вторичные, третичные и прочие незаконные санкции», вводимые США и их союзниками, и заявил, что в России и СНГ знают, как противодействовать «этой преступной, по сути дела, рейдерской деятельности».

Ранее Казахстан призвал к мирному решению конфликта между Россией и Украиной.