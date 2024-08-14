Казахстан призвал к мирному решению конфликта между Россией и Украиной

Власти Казахстана в связи с ситуацией в Курской области призывают к мирному решению конфликта между РФ и Украиной. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, передает ТАСС.

По его словам, Казахстан всегда выступал за решение конфликтов только мирным путем и за необходимость соблюдения всеми странами Устава Организации Объединенных Наций (ООН), в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств.

Смадияров подчеркнул, что Астана приветствует любые усилия международного сообщества, которые были бы нацелены на конструктивный поиск взаимоприемлемых решений.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Путин пообещал достойный ответ Украине за ее действия.