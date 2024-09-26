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Лавров встретился с главой МИД Казахстана

Лавров обсудил с главой МИД Казахстана подготовку к саммиту СНГ в Астане

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Телеграм-канал Мария Захарова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу подготовку к предстоящему октябрьскому саммиту СНГ в Астане. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министры обсудили мероприятия, предшествующие саммиту, который откроется в столице Казахстана 8 октября. Кроме того, на встрече речь шла о взаимодействии «на региональных и глобальных площадках».

«Повестка дня всеохватная. Это и двусторонние экономические, гуманитарные и военно-технические связи», — отметил Лавров во вступительном слове в ходе встречи с Нуртлеу.

26 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Казахстан призвал к мирному решению конфликта между Россией и Украиной.

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